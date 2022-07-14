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В Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли

В Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли В Танзании в восточной Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли, остальные находятся в изоляции.
Здоровье
14 июля 2022 г. 10:32
В Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли

В Танзании в восточной Африке 11 человек заразились неизвестной болезнью, трое умерли, остальные находятся в изоляции.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со слов главы медицинской службы страны Айфело Сичвале.

Среди симптомов заболевания названо кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость. Анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.

Регистрировать случаи неизвестной болезни начали после 5 июля в области Линди. Президент Танзании Самия Хасан Сулуху предположила, что причиной ее появления стала деградация окружающей среды, из-за чего дикие животные приблизились к населенным пунктам.

Некоторые источники сообщают о 13 случаях заражения. Все, кто контактировал с пациентами, находятся под наблюдением, однако у них не было выявлено никаких симптомов, уточнили местные врачи.

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