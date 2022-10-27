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АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия

АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия В 5 800 образцах продовольствия, изъятых для анализа в лабораториях Института продбезопасности Азербайджана, обнаружены несоответствия.
Здоровье
27 октября 2022 г. 12:21
АПБА: В 5 800 образцах продовольствия обнаружены несоответствия

В 5 800 образцах продовольствия, изъятых для анализа в лабораториях Института продбезопасности Азербайджана, обнаружены несоответствия.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продбезопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли сказал на пресс-конференции.

По его словам, в лаборатории, действующие при Институте продбезопасности, поступило в общей сложности 56 374 обращения, к экспертизе было привлечено 1 810 342 образца. Было проведено 1 894 340 исследований над поступившими образцами. Несоответствия были обнаружены в 5 800 или 0,31% исследований, проведенных над образцами.

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Версия на азербайджанском языке AQTİ laboratoriyalarında analizə cəlb edilən 5 800 nümunədə uyğunsuzluqlar aşkarlanıb

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