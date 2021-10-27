В 2022 году на здравоохранение в Азербайджане выделено 1,8 млрд манатов

В государственном бюджете Азербайджана на следующий год на расходы в сфере здравоохранения выделено 1 млрд 788 млн 619 тыс. 634 маната.

В государственном бюджете Азербайджана на следующий год на расходы в сфере здравоохранения выделено 1 млрд 788 млн 619 тыс. 634 маната.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

В проекте отмечается, что 1 млн 664 тыс. 544 маната выделены на поликлиники и амбулатории, 171 млн 143 тыс. 669 манатов – на больницы, 2 млн 588 тыс. 726 манатов – на прикладные исследования в сфере медицины, 1 млрд 613 млн 222 тыс. 695 манатов – на программы и другие услуги в сфере медицины.

В то же время 1 млрд 125 млн 674 тыс. 629 манатов из средств, выделенных на здравоохранение, предусмотрены на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств госбюджета и на финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения.