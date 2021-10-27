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В 2022 году на обязательное медстрахование потратят 1,125 млрд манатов

В 2022 году на обязательное медстрахование потратят 1,125 млрд манатов В госбюджете Азербайджана на 2022 год на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств госбюджета и на финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения предусматривается выделить 1 мл
Здоровье
27 октября 2021 г. 11:09
В 2022 году на обязательное медстрахование потратят 1,125 млрд манатов

В госбюджете Азербайджана на 2022 год на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств госбюджета и на финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения предусматривается выделить 1 млрд 125 млн 674 тыс. 629 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

В целом, в государственном бюджете Азербайджана на следующий год на расходы в сфере здравоохранения выделено 1 млрд 788 млн 619 тыс. 634 маната.

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Версия на азербайджанском языке 2022-ci ildə icbari tibbi sığortaya 1,125 milyard manat xərclənəcək

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