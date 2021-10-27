В 2022 году на обязательное медстрахование потратят 1,125 млрд манатов

В госбюджете Азербайджана на 2022 год на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств госбюджета и на финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения предусматривается выделить 1 мл

В госбюджете Азербайджана на 2022 год на расходы по обязательному медицинскому страхованию населения за счет средств госбюджета и на финансовое обеспечение ряда государственных программ и мероприятий в сфере здравоохранения предусматривается выделить 1 млрд 125 млн 674 тыс. 629 манатов.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.

В целом, в государственном бюджете Азербайджана на следующий год на расходы в сфере здравоохранения выделено 1 млрд 788 млн 619 тыс. 634 маната.