В этом году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19

Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией должен пройти полный цикл исследований до конца года

Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике "Ихилов", должен пройти полный цикл исследований до конца года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил создатель лекарства профессор Арбар Надир.

"В ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом, и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов. Точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но мы надеемся завершить исследование препарата уже в этом году", - сказал профессор Надир

На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники "Ихилов" дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой СOVID-19. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Во-первых, исследователи убедились в безопасности препарата, во-вторых, больные стали заметно лучше дышать, о чем свидетельствовали данные анализов.

"И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались", - отметил исследователь.

Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день.

По словам создателя препарата, он делается быстро легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения.