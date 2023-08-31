В 11 странах Европы зарегистрировали случаи заболевания сальмонеллезом

Заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах.

Заражения сальмонеллезом отмечены в 11 европейских странах.

Как передает Report, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, всего зарегистрировано 134 случая сальмонеллеза из-за потребления зараженного куриного мяса в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Словении, Финляндии, Франции, Швеции.

На Данию приходится, по меньшей мере, 97 заболевших. В Австрии зарегистрирована одна смерть от заболевания сальмонеллезом. Большинство заражений отмечено в период с января по август.

Указывается, что две недели назад санитарные власти Австрии выражали обеспокоенность возможной связью между заболеваниями сальмонеллезом и куриными полуфабрикатами из Польши. Выяснилось, что почти все заболевшие ели шашлыки из курятины польского производства.