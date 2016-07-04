Минздрав Азербайджана: Уволены врач, ампутировавший здоровую ногу больной, и директор центра

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем коллегиальном заседании министерства здравоохранения были обсуждены результаты расследования в связи с ампутацией здоровой ноги во время хирургической операции Мамедовой Тарлан Гасан гызы, проведенной 24 июня в Специализированном центре ангиологии.
Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.
По информации, согласно распоряжению министерства здравоохранения, случай был расследован комиссией, состоящей из ведущих специалистов. В связи с диабетической ангиопатией, стенозом артерий и окклюзией обеих конечностей больной консилиум принял решение об ампутации нижней 1/3 левой ноги Т.Мамедовой.
Несмотря на это, во время хирургической операции врач-хирург центра Валех Керимов (выполнивший операцию) и Афсар Рзазаде (ассистент) допустили грубую ошибку и вместо левой ноги ампутировали правую ногу больной.
Согласно решению коллегии, врач-хирург Валех Керимов из-за серьезных недостатков в работе освобожден от занимаемой должности в соответствии со ст. 186 Трудового кодекса. Участвовавший в операции в качестве ассистента врач-хирург Афсар Рзазаде получил строгий выговор с последним предупреждением.
Помимо этого, директор Специализированного центра ангиологии Шамсаддинский Азер Акбер оглу также освобожден от занимаемой должности.
На должность директора центра ангиологии временно назначен Эйюбов Юнис Шаиг оглу.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook