Уволены два сотрудника Республиканского наркологичекого центра

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Уволены два сотрудника Республиканского наркологического центра.

Как сообщает Report, с занимаемых должностей отстранены врач-нарколог Афет Мамедова и инженер по пожарной безопасности Махир Гасанов.

Приказы в связи с этим подписала и.о. директора Центра Айтен Самедова.

Отметим, что приказом министра здравоохранения Октая Ширалиева директор центра Тельман Мамедгасанов был освобожден от занимаемой должности. Обязанности директора центра исполняет Айтен Самедова.

Напомним, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре произошел пожар. В результате пожара погибли 25 человек. По факту Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Мухаммед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя". Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в наркологическом центре. Все отмеченное подтверждается свидетельскими показаниями, механизмом произошедшего пожара и записью камер наблюдения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника) и 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.