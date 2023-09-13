Уволены должностные лица Нахчыванского оздоровительного центра

Должностные лица Нахчыванского Центра здоровья освобождены от работы.

Должностные лица Нахчыванского оздоровительного центра освобождены от работы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, приказ об этом подписал первый заместитель министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Самиг Садыхов.

Согласно приказу, уволен временно исполняющий обязанности директора Нахчыванского оздоровительного центра Вугар Бабаев.

Другим приказом С.Садыхова были уволены временно исполняющая обязанности главного врача Центра Матанат Сафарова и главный бухгалтер Самиль Алиев.