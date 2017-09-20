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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Сегодня увеличение периода среднего возраста населения в Азербайджане повысило частоту заболевания Альцгеймера".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заведующая отделом Лечения и поликлиники Центра психического здоровья Сабина Рашидова.

По ее словам, болезнь Альцгеймера - это нейродегенеративное заболевание мозга: "Оно обычно наблюдается у пожилых людей, то есть у людей в возрасте 60-70 лет. От этой болезни страдают 1,6% людей в возрасте 60-70 лет, 20% - в возрасте 70-80 лет, это заболевание встречается у 40% людей старше 80 лет".

С. Рашидова отметила, что во время течения этого заболевания ухудшается память, замедляются процессы восприятия и мышления: "Это приводит к снижению интеллекта в последующий период. На первом этапе эти процессы не сильно ощутимы. В случае выявления болезни на начальном этапе, можно предотвратить, пролонгировать осложнение болезни. Но полного излечения болезни нет".

Завотделом добавила, что на начальном этапе болезни случаев суицида не бывает: "В последующей осложненной форме люди вне зависимости от себя могут совершить это. Данное заболевание не имеет пола. Также генетика играет роль в появлении этого заболевания. В то же время, преждевременному возникновению болезни Альцгеймера способствуют стрессы, депрессии, сахарный диабет, гипертония, сидячий образ жизни, неправильное питание".