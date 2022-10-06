Утверждены перечень и тарифы платных услуг в больницах TƏBİB

Утверждены перечень и тарифы платных медицинских услуг, не вошедших в пакет услуг обязательного медицинского страхования, в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями А

Утверждены перечень и тарифы платных медицинских услуг, не вошедших в пакет услуг обязательного медицинского страхования, в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщили Report в TƏBİB, утверждены также тарифы на оказание медицинских услуг незастрахованным лицам.

С перечнем платных медицинских услуг и их стоимостью можно ознакомиться по ссылке .

Отметим, что в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам оказывается 2550 медицинских услуг. Граждане могут воспользоваться этими медицинскими услугами в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.