Утверждены перечень и тарифы платных услуг в больницах TƏBİB

Утверждены перечень и тарифы платных медицинских услуг, не вошедших в пакет услуг обязательного медицинского страхования, в государственных медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
Как сообщили Report в TƏBİB, утверждены также тарифы на оказание медицинских услуг незастрахованным лицам.
С перечнем платных медицинских услуг и их стоимостью можно ознакомиться по
Отметим, что в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования гражданам оказывается 2550 медицинских услуг. Граждане могут воспользоваться этими медицинскими услугами в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB.