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Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Россией

Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Россией Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Фе
Здоровье
24 января 2023 г. 22:49
Утверждено еще одно соглашение между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении "Соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологического благополучия на территориях с приграничными природными очагами чумы".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства, в документе говорится:

"Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Утвердить "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) об обеспечении эпидемиологического благополучия на территориях с приграничными природными очагами чумы", подписанное 17 ноября 2022 года в городе Баку.

2. После вступления в силу Соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики обеспечить реализацию его положений.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить уведомление Правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу".

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