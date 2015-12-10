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    Утверждена программа мероприятий по ​иммунопрофилактике инфекционных заболеваний в Азербайджане

    Целью является профилактика инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации, снижение смертности новорожденных и детей

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Утверждена "Программа мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний среди детей на 2016-2020 гг." в Азербайджане.

    Как сообщает Report соответствующее постановление подписал премьер-министр Артур Раси-заде. 

    Данная программа подготовлена согласно "Европейскому плану мероприятий по вакцинам за 2015-2020 гг", к которому присоединились 53 страны, в том числе и Азербайджан.   

    В календарный план профилактических прививок в Азербайджане входит:

    1. Гепатит B - в течение 12 часов после рождения

    2. BCJ, OPV - 4-7-й день

    3. GDTHibHepB, OPV, Pk - 2 месяца

    4. GDTHibHepB, OPV - 3 месяца

    5. GDTHibHepB, OPV, Pk - 4 месяца

    6. Pk, İPV - 6 месяца

    7. QPM, Витамин A - 12 месяца

    8. GDT, OPV, Витамин A - 18 месяцев

    9. QPM, ADT, Витамин A - 6 лет

    Целью программы является профилактика инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации, снижение смертности новорожденных и детей.

    Координацию, мониторинг и оценку мероприятий по данной программе будет проводить министерство здравоохранения

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