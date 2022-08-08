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Утвержден типовой устав государственных реабилитационных учреждений

Утвержден типовой устав государственных реабилитационных учреждений Утвержден типовой устав государственных реабилитационных учреждений.
Здоровье
8 августа 2022 г. 22:17
Утвержден типовой устав государственных реабилитационных учреждений

Утвержден типовой устав государственных реабилитационных учреждений.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В целях обеспечения реализации пункта 6.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2020 года "О ряде мер, связанных с обеспечением деятельности Министерства Труд и социальная защита населения Азербайджанской Республики".

Постановление Кабинета Министров от 5 мая 1998 года "Об утверждении типового Положения о государственном реабилитационном учреждении" отменено.

Решение может быть изменено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.

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