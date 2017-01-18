Утвержден рабочий план весенней сессии Комитета здравоохранения Милли Меджлиса

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Утвержден рабочий план весенней сессии 2017 года Комитета здравоохранения Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета было отмечено, что во время осенней сессии 2016 года комитет осуществил рациональную деятельность.

На заседании был утвержден Рабочий план, в который вошли законопроекты, представленные президентом Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы, законопроекты "О психологической помощи", "О репродуктивном здоровье", изменения к соответствующему законодательному акту в связи с трансплантацией роговицы глаза, поправки к соответствующим законодательным актам в связи с улучшением оптических услуг, слушания о разработке законопроекта "О защите прав пациентов", обсуждение законопроектов, поступивших в комитет, подготовка заключений и предложений к ним, анализ обращений соответствующих органов и граждан, организация приема граждан и работы с поступившими заявлениями и жалобами, разработка доклада комитета о проделанных работах в течение осенней сессии 2016 года.

Председатель комитета Ахлиман Амирасланов заявил, что уже готов законопроект "О психологической помощи", он будет вынесен на обсуждение в ближайшие дни.