Отменен годовой лимит на выполнение двух видов операций в рамках ОМС

В пакете услуг по обязательному медицинскому страхованию определены условия оказания медицинских услуг, требующих установки системы кохлеарных имплантатов и внутрисуставных эндопротезов.

В пакете услуг по обязательному медицинскому страхованию определены условия оказания медицинских услуг, требующих установки системы кохлеарных имплантатов и внутрисуставных эндопротезов.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадом постановлении о внесении изменений в "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию“.

Согласно постановлению, возрастной предел для застрахованного лица с врожденной двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени составит 5 лет, а застрахованного лица с приобретенной двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени - 65 лет. Ранее возрастной предел для застрахованного лица с приобретенной двусторонней сенсоневральной тугоухостью тяжелой степени составлял 40 лет.

Также новым постановлением снято ограничение на годовое количество операций по кохлеарной имплантации и установке внутрисуставных эндопротезов за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в течение календарного года.

Ранее в течение года могло выполняться всего 300 операций подобного рода.