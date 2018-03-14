Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Установлены первоначальные причины смерти матери и младенца в Товузе.

Как сообщила Report председатель комиссии содействия родам министерства здравоохранения Севиндж Мамедова, младенец жительницы Джалилабадского района Дадашовой Айтен Ильгар гызы 1997 г.р. был мертвым уже в утробе матери.

Она отметила, что у матери были своевременные роды:

"Когда женщина была доставлена в больницу, мертвый плод был беспроблемно удален. После процесса мать прошла все обследования. Во время обследований не было выявлено никаких проблем с родовыми путями. Спустя 10 часов состояние матери резко ухудшилось. Несмотря на принятые необходимые реанимационные меры, спасти жизнь больной не удалось.

Через неделю будут известны ответы анализов тела. Только после этого станут известны точные причины смерти матери".