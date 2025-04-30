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Установлена причина массового отравления в ресторане Venesiya

Установлена причина массового отравления в ресторане Venesiya Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в связи с массовым пищевым отравлением 55 человек во время свадьбы в банкетном зале ресторана Venesiya в Хатаинском районе Баку.
Здоровье
30 апреля 2025 г. 18:26
Установлена причина массового отравления в ресторане Venesiya

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку в связи с массовым пищевым отравлением 55 человек во время свадьбы в банкетном зале ресторана Venesiya в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, проверка выявила многочисленные серьезные нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-технических норм на кухне, где готовились блюда.

Зафиксированы отсутствие документации по дезинфекции, условий для мытья рук и неисправная вентиляция. Также выявлены коррозия и загрязнение на кухонном оборудовании, проблемы с утилизацией отходов, несоблюдение температурного режима и условий хранения продуктов.

Установлено, что некоторые холодные закуски и салаты были утилизированы руководством заведения до начала проверки. Из других представленных блюд, а также с поверхностей, оборудования и рук персонала были взяты образцы и направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности.

Результаты анализов показали, что причиной отравления стало несоблюдение санитарных норм и перекрестное загрязнение при приготовлении и хранении пищи.

В отношении руководителя заведения составлен административный протокол. Деятельность кухни на третьем этаже банкетного зала приостановлена до устранения нарушений. Выданы обязательные предписания, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Venesiya” şadlıq sarayında baş verən hadisənin səbəbi məlum olub

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