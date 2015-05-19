​Установлена личность 9-ти из 14-ти погибших в результате пожара лиц - СПИСОК

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Установлена личность 9 из 14-ти погибших в результате сегодняшнего пожара в жилом здании в Бинагадинском районе лиц, тела которых были доставлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава.

Об этом Report сообщил председатель объединения Шакир Мусаев.

По его словам, погибли Джавадов Омар Вугар оглу (1,5 года), Керимова Назиля Малик гызы (39 лет), Керимова Аян Анар гызы (5 лет), Гусейнов Айхан Шахин оглу (2 года), Магеррамова Фарах Эльнур гызы (3 года), брат с сестрой - Багиров Сахиб Рагим оглу (46 лет), Багирова Фирангиз Рагим гызы (60 лет), Ширинова Зульфия Явер гызы (43 года) и Наджафзаде Яшар Фазиль оглу (27 лет).

Личность остальных погибших устанавливается.