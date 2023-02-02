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Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП

Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП Предприниматели, работающие в сфере общепита, могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением различных услуг, оказываемых субъектам бизнеса Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Здоровье
2 февраля 2023 г. 10:26
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП

Предприниматели, работающие в сфере общепита, могут обратиться в Бакинский дом МСП за получением различных услуг, оказываемых субъектам бизнеса Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

Об этом Report сообщили в АПБА.

Отмечено, что в Бакинском доме МСП АПБА предоставляет услуги по регистрации объектов и субъектов общепита, выдаче выписки из государственного реестра. Кроме того, предприниматели могут обратиться по поводу переоформления, приостановки и аннулирования регистрации.

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