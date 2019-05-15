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Вице-премьер: В полисе по обязательному медицинскому страхованию не будут предусмотрены пластические операции

Услугами, входящими в базовый пакет, воспользуются все граждане

"В полисе по обязательному медицинскому страхованию указано, какие виды услуг в нем предусмотрены. Эти услуги будут значительно расширены". 

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов

По его словам, услугами, входящими в базовый пакет, смогут воспользоваться все граждане: "Есть услуги, не предусматривающие обязательное медицинское страхование. К примеру, пластические операции... Я считаю, что обязательное медицинское страхование является социально значимым проектом".

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