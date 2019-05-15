Вице-премьер: В полисе по обязательному медицинскому страхованию не будут предусмотрены пластические операции

"В полисе по обязательному медицинскому страхованию указано, какие виды услуг в нем предусмотрены. Эти услуги будут значительно расширены".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

По его словам, услугами, входящими в базовый пакет, смогут воспользоваться все граждане: "Есть услуги, не предусматривающие обязательное медицинское страхование. К примеру, пластические операции... Я считаю, что обязательное медицинское страхование является социально значимым проектом".