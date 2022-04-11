Уровень заболеваемости COVID-19 в мире упал до уровня конца декабря 2021 года

Заболеваемость ковидом в мире снижается третью неделю подряд - за последние семь дней в мире выявили 7,9 млн случаев заражения, что на 35% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Заболеваемость ковидом в мире снижается третью неделю подряд - за последние семь дней в мире выявили 7,9 млн случаев заражения, что на 35% меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Как передает Report , об этом следует из подсчетов ТАСС.

Это соответствует уровню конца декабря прошлого года.

Больше всего заболевших по-прежнему выявляют в Южной Корее - там в среднем регистрируют около 215 тыс новых случаев в сутки, но в середине марта их было в полтора раза больше.

На втором месте находится Германия, где ковидом заболевают примерно 180 тыс человек в день. За неделю показатель снизился на четверть.

Очередные вспышки инфекции фиксируют в ряде европейских стран. Так, во Франции за месяц заболеваемость выросла вдвое, а в последние дни ковид выявляют у 135 тыс человек в сутки. В Италии ежедневно коронавирус подтверждают у 60 тыс человек, что на треть больше, чем в начале марта.

Растет заболеваемость и в Японии - сейчас там регистрируют около 50 тыс новых заболевших в сутки. За неделю число выявляемых случаев увеличилось примерно на 20%.

При этом резко снизились темпы распространения инфекции в Великобритании и Вьетнаме. В обеих странах за семь дней они упали более чем вдвое, до 35 тыс и 50 тыс случаев в сутки соответственно.

Одновременно с заболеваемостью снижается и смертность. За последние семь дней в мире из-за ковида умерли 25,5 тыс человек - примерно на 10 тыс меньше, чем за предыдущий аналогичный период.

Выше всего смертность все еще в США, где ежедневно умирают около 550 заболевших (что на четверть меньше, чем на предыдущей неделе). На втором месте находится Южная Корея (примерно 330 умерших в сутки), на третьем - Россия (менее 290).