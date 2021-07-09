Уровень эффективности вакцины CoronaVac достиг 83,5%

Ученые подвели промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которые проходили прошлой осенью и зимой в Турции

Ученые подвели промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которые проходили прошлой осенью и зимой в Турции.

Как сообщает Report, препарат предотвращает 83,5% заражений коронавирусом, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Lancet.

"Наши клинические испытания стали очередным свидетельством безопасности и эффективности инактивированных вакцин. Одно из преимуществ CoronaVac заключается в том, что ее не нужно замораживать, что упрощает транспортировку и дистрибуцию. Это особенно важно, если учесть, что далеко не все страны имеют доступ к низкотемпературным системам хранения", - заявил профессор университета Хаджеттепе в Анкаре (Турция) Мурат Акова, чьи слова приводит пресс-служба журнала.