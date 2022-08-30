Уролог назвал основные причины образования камней в почках у детей

Для своевременного выявления мочекаменной болезни у детей важно ежегодно проходить диспансерные осмотры.

Для своевременного выявления мочекаменной болезни у детей важно ежегодно проходить диспансерные осмотры.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, уролог Рауф Нагиев.

По его словам, в детском возрасте мочекаменная болезнь встречается гораздо реже, чем у взрослых: "Географические, климатические, наследственные и алиментарные факторы являются основными причинами образования камней в почках у детей. Кроме того, важными факторами являются нарушения обмена веществ и различные врожденные аномалии мочевыводящих путей. К врожденным дефектам относятся поликистоз и подковообразная почка, стеноз или обструкция лоханочно-мочеточникового сегмента, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, стриктура уретры (стойкое сужение мочеиспускательного канала, вызванное образованием в стенках канала рубцовой ткани и затрудняющее мочеиспускание).

Как и у взрослых, мочекаменная болезнь у детей проявляется такими жалобами, как острая или тупая боль в пояснице, затрудненное мочеиспускание и кровь в моче, повышение температуры, тошнота, рвота, общая слабость. В некоторых случаях мочекаменная болезнь протекает бессимптомно. С этой точки зрения для детей очень важно время от времени проходить диспансерное обследование. У детей наиболее распространены оксалатные камни — они составляют 75 процентов. Далее, в порядке убывания, встречаются уратные и цистиновые".

Доктор рассказал о симптомах и первых признаках хронической почечной недостаточности: "Патологические случаи, сопровождающиеся постепенной атрофией паренхимы почек, приводят к разрушению значительной части нефронов, частичной или полной утрате таких функций, как регуляция водно-солевого обмена в организме, что вызывает хроническую почечную недостаточность.

К основным симптомам хронической почечной недостаточности относятся повышенная утомляемость, слабость, тошнота, рвота, отеки нижних конечностей и других органов ввиду водного дисбаланса в организме (отеки), нарушения сна и отеки под глазами, сухость кожи, гипертония, головные боли и др.

В целом, выделяют 5 стадий хронической почечной недостаточности. Основными критериями деления на стадии являются уровень креатинина в крови, определение скорости фильтрации форменных элементов крови и определение концентрации альбумина в моче".

Уролог напомнил, что при беременности количество белка в моче в 2 раза превышает физиологическую норму: "Однако в тех случаях, когда уровень протеинурии выше, считается серьезной угрозой для здоровья как матери, так и ребенка в утробе матери, и, при отсутствии адекватного и своевременного лечения может вызывать различные осложнения. Так, повышенный уровень белка в моче может привести к преэклампсии и эклампсии, вызывая повышение артериального давления у матери. При преэклампсии наблюдаются функциональные изменения в почках, печени и в головном мозге, что может привести к фетоплацентарной недостаточности. При эклампсии наблюдаются судороги, печеночно-почечная недостаточность, отек легких и даже внутримозговое кровоизлияние.

При этом у малыша в утробе матери наблюдаются поражение почек, повышенный уровень печеночных ферментов, задержка физического и умственного развития, низкий вес при рождении, а в очень тяжелых формах может вызывать кровоизлияние в мозг. С учетом вышеизложенного рекомендуется определять общий анализ мочи и уровень белка в моче раз в месяц после 3-го месяца даже в тех случаях, когда беременные не предъявляют никаких жалоб".

"Камни, которые образуются и откладываются в почках, называются почечными камнями или почечными конкрементами. Факторов, влияющих на возможность образования конкрементов в почках, - много. Среди основных факторов риска можно отметить диету, нарушение обмена веществ, недостаточное суточное потребление воды, побочные действия некоторых лекарственных препаратов, индивидуальное анатомическое строение, наследственный фактор, географические условия и др. Небольшим камням удается пройти через ворота почки в мочеточник, где они могут застрять, или продвинуться дальше - в мочевой пузырь или уретру. Камни небольших размеров (до 6 мм) могут полностью удаляться из мочевыводящих путей спонтанно" - добавил специалист Минздрава.