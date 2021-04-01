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Употребление вина приводит к снижению риска развития катаракты

Употребление вина приводит к снижению риска развития катаракты Пиво и другие спиртные напитки давали куда менее выраженный эффект
Здоровье
1 апреля 2021 г. 18:39
Употребление вина приводит к снижению риска развития катаракты

Вино, возможно, снижает риск развития катаракты почти на четверть, выяснили офтальмологи из Университетского колледжа Лондона.

Как передает Report, об этом говорится в статье в журнале Ophthalmology.

Исследователи собрали данные более чем 490 тыс. человек, в том числе информацию об их питании, потреблении алкоголя и болезнях. Оказалось, низкое и умеренное потребление алкоголя (14 единиц в неделю — около 10 бокалов вина или шести кружек пива) коррелировало со снижением риска развития катаракты.

Наиболее выраженной была связь с красным вином — тем, кто его употреблял, на 23% реже требовалась связанная с лечением катаракты операция. Пиво и другие спиртные напитки давали куда менее выраженный эффект.

Причина такого эффекта пока не ясна. Но дело может быть в полифенолах, соединениях, которые содержатся в вине и способны играть в организме защитную роль.

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