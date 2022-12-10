Употребление вейпа повышает риск развития рака легких

Употребление вейпа и электронных сигарет повышает риск развития рака легких и на 27% учащает спонтанные кровотечения из десен.

Употребление вейпа и электронных сигарет повышает риск развития рака легких и на 27% учащает спонтанные кровотечения из десен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли американские медики под руководством Марушки Сильвейры, научного сотрудника Национального института стоматологических и черепно-лицевых исследований в Бетесде (США). Результаты исследований опубликованы в журнале JAMA Network Open.

"Проведенные нами наблюдения за здоровьем курильщиков в большом числе регионов США показали, что употребление электронных испарителей никотина ассоциируется с заметным повышением риска развития спонтанных кровотечений из десен после чистки зубов или пользования зубной нитью. Это открытие подчеркивает необходимость отказа от всех форм курения для улучшения здоровья пациентов", - пишут исследователи.

В частности, американские химики и биологи выяснили, что испарения вейпов содержат токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Проведенный ими анализ подтвердил, что сигареты, кальян, сигары и прочая табачная продукция примерно на 35% повышали риск выпадения зубов, а также способствовали развитию болезней десен и удваивали риск развития предраковых поражений ротовой полости.

Ученые совершили это открытие в рамках проекта PATH, нацеленного на изучение последствий употребления табака среди широких слоев населения в США. В исследовании приняло участие около 30 тыс. добровольцев.