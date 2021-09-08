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Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 222 млн

Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 222 млн На утро среды текущего года число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 221 миллионов 936 тысяч 662 человек.
Здоровье
8 сентября 2021 г. 12:19
Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 222 млн

На утро среды число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире составило 221 миллионов 936 тысяч 662 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения пандемии число жертв COVID-19 достигло 4 миллиона 586 тысяч 188 человек.

В число стран с более чем 20 миллионов случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 миллионов 280 тысяч 94 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 650 тысяч 532 человек.

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Версия на английском языке Global COVID cases near 222M
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma sayı artır

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