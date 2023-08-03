Уничтожено 3,9 тонны непригодных для употребления колбасных изделий

Уничтожены непригодные для употребления колбасные изделия.
Об этом
Так, на основании поступившего от ООО "Hicaz 313" в Агентство обращения об уничтожении непригодных для потребления пищевых продуктов, на полигоне по обезвреживанию отходов, принадлежащем ООО "EkoSum", уничтожено 2 наименования колбасных изделий общим весом 3,9 тонны.
Отметим, что AQTA принимает соответствующие меры по защите прав потребителей и обеспечению продовольственной безопасности, а также продолжает сотрудничество с субъектами предпринимательства в этом направлении.