О нас

Уничтожено 3,9 тонны непригодных для употребления колбасных изделий

Уничтожено 3,9 тонны непригодных для употребления колбасных изделий Уничтожены непригодные для употребления колбасные изделия.
Здоровье
3 августа 2023 г. 17:50
Уничтожено 3,9 тонны непригодных для употребления колбасных изделий

Уничтожены непригодные для употребления колбасные изделия.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности (AQTA).

Так, на основании поступившего от ООО "Hicaz 313" в Агентство обращения об уничтожении непригодных для потребления пищевых продуктов, на полигоне по обезвреживанию отходов, принадлежащем ООО "EkoSum", уничтожено 2 наименования колбасных изделий общим весом 3,9 тонны.

Отметим, что AQTA принимает соответствующие меры по защите прав потребителей и обеспечению продовольственной безопасности, а также продолжает сотрудничество с субъектами предпринимательства в этом направлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİstehlaka yararsız 3,9 ton kolbasa məhsulları məhv edilib

Экслюзивные новости

Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi