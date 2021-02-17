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Умер создатель дефибриллятора

Умер создатель дефибриллятора Умер американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун
Здоровье
17 февраля 2021 г. 10:55
Умер создатель дефибриллятора
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Умер американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун. Как передает Report, об этом сообщает NYT со ссылкой на родственников ученого.

Внучка Ариэль Лаун Левитон рассказала, что врач заболел пневмонией и имел осложнения в виде застойной сердечной недостаточности.

Бернард Лаун родился 7 июня 1921 года в Литве. В 1962 году доктор Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. После десятилетий неудачных попыток помог сделать возможным проведение операции на открытом сердце. В 1985 году получил Нобелевскую премию мира в "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".

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