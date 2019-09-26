Минздрав: Укушенный в Баку обезьяной британец получает амбулаторное лечение

Министерство здравоохранения распространило заявление о состоянии гражданина Великобритании, укушенного обезьяной в Баку.

Как сообщили Report в министерстве, вчера в 21:11 58-летний гражданин Великобритании обратился в Службу скорой медицинской помощи с рваной раной левого предплечья.

Врачи доставили его в Клинический медицинский центр № 1. Согласно информации, полученной из Клинического медицинского центра, после обработки раны британцу была введена сыворотка. В настоящее время мужчина проходит амбулаторное лечение.

Пострадавший сообщил врачам, что его укусила обезьяна.

Подобный случай происходит не в первый раз. В мае этого года обезьяна укусила жителя Баку.