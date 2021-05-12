Украина к осени завершит основной этап разработки вакцины от COVID-19 - ЭКСКЛЮЗИВ

Украина разрабатывает вакцину собственного производства от коронавирусной инфекции.

Украина разрабатывает вакцину собственного производства от коронавирусной инфекции.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы будем и даже уже приступили к этому. Работа уже идет над тремя вариантами. Примерно к сентябрю мы преодолеем основной этап этой работы. Производимая нами вакцина должна быть высоко эффективной", - сказал замминистра.

По его словам сейчас работа над этим идет в Львове, Одессе и ряде других городов.

В.Ляшко отметил, что вакцина, предположительно, будет готова к следующему году.