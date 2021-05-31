О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученый заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Ученый заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32 Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.
Здоровье
31 мая 2021 г. 06:27
Ученый заявил об угрозе COVID-26 и COVID-32

Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

Как передает Report, об этом сказал в эфире телеканала NBC News американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

"Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS). Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", - заявил эксперт.

Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.

При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.

"Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям", - подчеркнул Хотез.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Генплан Шуши подготовит британская компания
Генплан Шуши подготовит британская компания
26 мая 2021 г. 13:25
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
С 1 июля в Азербайджане на рабочих местах будут требовать COVID-паспорт
26 мая 2021 г. 17:54
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
Заявление Оперативного штаба о паспортах COVID
25 мая 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi