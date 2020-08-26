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Ученый заявил, что Испания уже столкнулась со второй волной COVID-19

Ученый заявил, что Испания уже столкнулась со второй волной COVID-19 Испания уже столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса.
Здоровье
26 августа 2020 г. 03:17
Ученый заявил, что Испания уже столкнулась со второй волной COVID-19

Испания уже столкнулась со второй волной эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил микробиолог, профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада. Он отметил, что вторая волна будет мягче первой, в этот раз не будет полного закрытия страны.

Ученый подчеркнул, что вторая волна началась, по крайней мере, в ряде регионов.

"Да, она другая - с более легкими случаями и с более молодыми заразившимися, потому что удается выявлять благодаря отслеживанию", - сказал он.

Специалист добавил, что "вирус, к тому же, ослаб".

Эпидемиологическая ситуация в стране начала ухудшаться снова в июле. Сегодня общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 412 тысяч, умерли 28,9 тыс. человек. За последние сутки в стране выявили 2,4 тыс. случаев коронавируса. По словам премьера Испании Педро Санчеса, ситуация "вызывает озабоченность". Однако он подчеркнул, что она "далека от той, которая была в середине марте".

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