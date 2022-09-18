Ученый: Штаммы коронавируса меняются примерно раз в восемь месяцев

Смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в восемь месяцев.

Смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, примерно раз в восемь месяцев.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы 2,5 года живем в условиях пандемии, за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе", - сказал он.

Гинцбург отметил, что те виды омикрон-штамма, которые преобладают сейчас (ВА.4 и ВА.5), сильно отличаются от первого варианта штамма. "Последовательностью в первую очередь, свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА. 2.75, например, ушел, он не такой жизнеспособный", - добавил ученый.