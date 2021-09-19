Ученый рассказал, какая категория людей неуязвима перед COVID-19

Люди, болеющие простудой или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), не могут заразиться коронавирусом.

Люди, болеющие простудой или ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), не могут заразиться коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

"Обычно, когда человек болеет одним вирусом, он не заболевает другим. Идет защита, потому что выделяется интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", - пояснил ученый.

Однако, по его словам, после выздоровления от простуды или ОРВИ, когда организм ослаблен, человек может заразиться коронавирусом, и в этом случае болезнь может протекать тяжело.