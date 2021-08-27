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Ученый рассказал, как быстрее восстановить обоняние и вкус при COVID-19

Ученый рассказал, как быстрее восстановить обоняние и вкус при COVID-19 Для изучения возможности восстановления в кратчайшие сроки обоняния и вкуса, исчезновение которых является одним из основных симптомов коронавирусной инфекции, проведены новые научные исследования.
Здоровье
27 августа 2021 г. 10:36
Ученый рассказал, как быстрее восстановить обоняние и вкус при COVID-19

Для изучения возможности восстановления в кратчайшие сроки обоняния и вкуса, исчезновение которых является одним из основных симптомов коронавирусной инфекции, проведены новые научные исследования.

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского радиологического и нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук Кельнского университета, ученый азербайджанского происхождения Нуран Абдуллаев.

Он отметил, что с первых месяцев распространения вируса SARS-CoV-2 в мире всем известна научная информация о том, что потеря обоняния и вкуса является одним из основных симптомов заражения этим вирусом: "На сегодняшний день изучено более эффективное воздействие лекарственных препаратов для восстановления обоняния и вкуса при коронавирусе в кратчайшие сроки".

По словам азербайджанского ученого, в ходе недавних научных исследований было доказано, что быстрому восстановлению потери обоняния и вкуса серьезно помогают стероиды для местного применения (спреи и мази).

"К примеру, исследования показали, что 5-дневное применение назального спрея "Флутиказон" ускоряет восстановление обоняния, а 5-дневное местное применение мази "Триамцинолон" ускоряет процесс восстановления вкуса. Кроме того, другое исследование, проведенное в Бразилии, доказывает, что внезапное исчезновение обоняния следует рассматривать как прогностический фактор, который влияет на клиническое течение заболевания", - отметил Н.Абдуллаев.

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Версия на английском языке Ways to regain smell and taste during COVID-19 revealed
Версия на азербайджанском языке COVID-19 zamanı dad və iybilmənin bərpası üçün müalicə açıqlanıb

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