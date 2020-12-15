Ученый объяснил причины меньшего заражения COVID-19 у людей с астмой

Такие выводы ученые сделали после обследования 37 тысяч больных, сдавших тест на COVID-19

Израильские ученые установили, что у больных бронхиальной астмой риск заразиться коронавирусом на 30% меньше. Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил автор исследования завотдела проактивной медицины "Леумит" Евгений Мерзон.

Такие выводы ученые сделали после обследования 37 тысяч больных, сдавших тест на COVID-19.

Причиной данного явления медик назвал меньшее количество рецепторов в легких астматиков, отвечающих за проникновение вируса в организм, либо более осторожное поведение таких пациентов, пояснил исследователь.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.