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Ученый назвал факторы, повышающие риск ранней деменции

Ученый назвал факторы, повышающие риск ранней деменции Более десятка факторов, включая неконтролируемый диабет, гипертонию и социальную изоляцию, увеличивают риск развития деменции до 65 лет.
Здоровье
3 февраля 2025 г. 07:59
Ученый назвал факторы, повышающие риск ранней деменции

Более десятка факторов, включая неконтролируемый диабет, гипертонию и социальную изоляцию, увеличивают риск развития деменции до 65 лет.

Как передает Report, об этом заявил профессор психиатрии Университетского колледжа Лондона Роберт Ховард в интервью Daily Mail.

Как отметил профессор, к основным факторам риска относятся такие заболевания, как диабет второго типа, гипертония, высокий холестерин, ожирение. Также к ранней деменции могут привести курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, депрессия, отсутствие социальных контактов, ухудшение слуха или зрения, травмы головы в молодости.

"Генетику изменить нельзя, но остальные факторы поддаются коррекции. Например, неконтролируемый диабет и гипертония ускоряют износ сосудов, питающих мозг, что может запустить болезнь Альцгеймера", - пояснил Ховард.

По словам профессора, длительное воздействие негативных факторов (например, многолетнее курение) увеличивает риск слабоумия.

Ранняя деменция встречается реже, но ее причины сложнее диагностировать из-за множества взаимосвязанных элементов.

Ховард советует регулярно проверять здоровье сердца, контролировать вес, сохранять социальную активность и защищать голову от травм.

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