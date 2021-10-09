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Ученый: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году

Ученый: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году Новый коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка.
Здоровье
9 октября 2021 г. 19:46
Ученый: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера в 2012 году

Новый коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера, образцы его вируса были отправлены в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка.

Как передает Report, об этом сообщает газета Telegraph.

По словам исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма, вирус может совершать "эволюционные скачки" и переживать множественные мутации, когда в течение долгого времени находится в теле одного человека.

"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки", - приводит газета слова Латэма.

Так, в 2012 году у шести шахтеров, которые разгребали остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили "похожую на пневмонию" болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев. Через год после смертей ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

"Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов", - подчеркнул Латэм.

Отмечается, что образцы вируса, который поразил шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где была зафиксирована первая вспышка COVID-19.

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