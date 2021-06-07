Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавируса, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, так как он имеет иную последовательность геномов, отличную от COVID-19 естественного происхождения.

Генетически характерный признак вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавируса, с большой долей вероятности указывает на его искусственное происхождение, так как он имеет иную последовательность геномов, отличную от COVID-19 естественного происхождения.

Как передает Report, об этом опубликована статья в газете The Wall Street Journal .

Так, доктор медицины Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер считают, что именно это наиболее убедительно свидетельствует в пользу лабораторного происхождения SARS-CoV-2.

Американские исследователи проанализировали отличительные признаки нового коронавируса и обнаружили у него такую последовательность геномов - в комбинации CGG-CGG - которая, по их мнению, используется учеными в лабораторных условиях для повышения эффективности воздействия вируса и крайне редко встречается в природе. Таким образом они предположили, что SARS-CoV-2 скорее является рукотворным, а не природным творением.

Этот основанный на научных заключениях вывод, пишут авторы статьи, усиливает доводы тех, кто считает, что поразившая мир пандемия COVID-19, стала следствием утечки из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии, где, возможно, могли проводиться эксперименты по "усилению вирусов" и в районе местонахождения которого и был впервые зафиксирован этот вирус.

"Фактически в целом классе коронавирусов, включая CoV-2, в естественной среде никогда на была выявлена такая комбинация CGG-CGG, - говорится в статье. - А это означает, что обычный метод приобретения вирусами новых навыков, именуемый рекомбинацией, здесь неприменим. Вирус просто не в состоянии перенять такую последовательность у другого вируса, если ни один другой вирус ею не обладает".

Эксперты Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), побывавшие в китайском Ухане, где в декабре 2019 года впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания, пришли к выводу, что наиболее вероятной версией распространения опасной инфекции является передача вируса от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным резервуаром, в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей. Но эта версия изначально была скептическим воспринята в США, где потребовали проведения дополнительного и более детального исследования, а от Пекина - большей открытости и содействия в проведении этих изысканий.