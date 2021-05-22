Ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода

Антитела у людей, которые заразились коронавирусом COVID-19 становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования.

Антитела у людей, которые заразились коронавирусом COVID-19 становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования.

Как передает Report со ссылкой агентство Kyodo, к такому выводу пришла группа японских ученых из Университета Иокогамы.

В исследовании приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Все они заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года. При этом у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования, а у 96% - через год. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Однако, как показало исследование, эта защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. Так, ученые отметили, что у 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому. Еще хуже обстоит ситуация с бразильским и британским вариантами вируса - устойчивыми к ним остаются лишь 19 и 15% людей соответственно.

У тех, кто тяжело или средне перенес болезнь, антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом. Таким образом, японские ученые считают, что исследование свидетельствует о необходимости вакцинации в условиях распространения новых штаммов. Особенно, по их мнению, на это стоит обратить внимание молодым людям, которые в большинстве своем не имеют симптомов в случае заражения.