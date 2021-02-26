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Ученые: Зараженные передают коронавирус членам семьи минимум в 10% случаев

Ученые: Зараженные передают коронавирус членам семьи минимум в 10% случаев Коронавирусная инфекция внутри семьи передается в среднем в 10% случаев.
Здоровье
26 февраля 2021 г. 20:51
Ученые: Зараженные передают коронавирус членам семьи минимум в 10% случаев

Коронавирусная инфекция внутри семьи передается в среднем в 10% случаев.

Как передает Report, к такому выводу пришли медики из Гарвардского университета, статью которых опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

Из общих соображений следует, что если один из членов семьи заразится коронавирусом нового типа, то скорее всего вскоре он заразит остальных членов семьи, знакомых и даже домашних питомцев. Однако экспериментальных подтверждений этому у ученых раньше не было.

Их получили в своем новом исследовании американские эпидемиологи под руководством профессора Гарвардского университета (США) Джошуа Метлэя. Они наблюдали за здоровьем более чем 7 тыс. жителей Бостона, которые заразились коронавирусом нового типа в промежутке между мартом и маем 2020 года и попали при этом в больницу.

Ученые выяснили, сколько у каждого из участников исследования было членов семьи, а также определили, насколько они были предрасположены к COVID-19, то есть был ли у них диабет, гипертония, ожирение и другие факторы риска.

Потенциально уязвимы перед инфекцией оказались более 18 тыс. членов семей участников исследования. Метлэй и его коллеги попытались определить, как много из них впоследствии заболели коронавирусной инфекцией непосредственно от своих родственников.

Ученые насчитали чуть более 1,8 тыс. случаев передачи коронавируса, то есть члены семьи заражают друг друга напрямую примерно в 10,1% случаев. Если сузить анализ до семей, которые состоят лишь из двух человек, этот показатель увеличивался до 13,8%.

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