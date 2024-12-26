О нас

Ученые выявили продукты, повышающие риск развития диабета

Ученые выявили продукты, повышающие риск развития диабета Ученые из Кембриджского Университета установили, что красное мясо (говядина, баранина, свинина) и продукты из него (бекон и салями) могут повышать риск развития сахарного диабета второго типа.
Здоровье
26 декабря 2024 г. 05:50
Ученые выявили продукты, повышающие риск развития диабета

Ученые из Кембриджского Университета установили, что красное мясо (говядина, баранина, свинина) и продукты из него (бекон и салями) могут повышать риск развития сахарного диабета второго типа.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

К таким выводам ученые пришли в результате анализа данных о диете и состоянии здоровья почти двух миллионов человек из Северной и Южной Америки, стран Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана (всего 20 государств).

По мнению ученых, высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе может негативно повлиять на чувствительность к инсулину. Это гормон поджелудочной железы, благодаря которому глюкоза из крови попадает в клетки.

Исследование также показало, что активное потребление белка животного происхождения (в отличие от растительного) может повышать риск развития диабета второго типа из-за избыточного поступления аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA). Однако ученые пока не знают, как именно высокий уровень BCAA в плазме крови меняет обмен веществ.

Другой потенциальный механизм развития диабета у любителей красного мяса связан с микробиотой кишечника. По данным исследователей, сообщество кишечных бактерий метаболизирует холин (водорастворимое незаменимое питательное вещество) и L-карнитин (аминокислоту, которая естественным образом содержится в пище), в большом количестве присутствующую в красном мясе. В ходе этого процесса вырабатывается природное соединение триметиламин. Повышенное содержание триметиламина в организме коррелирует с более высоким риском развития диабета второго типа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şəkər xəstəliyinə tutulma riskini artıran məhsulun adı açıqlanıb

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi