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Ученые выявили повышающие риск рака кишечника заболевания

Ученые выявили повышающие риск рака кишечника заболевания Ученые из Университета Флиндерса установили, что с повышенным риском развития рака кишечника связаны пять распространенных патологий обмена веществ, в числе которых гипертония и повышенный уровень глюкозы в крови.
Здоровье
11 октября 2024 г. 03:54
Ученые выявили повышающие риск рака кишечника заболевания

Ученые из Университета Флиндерса установили, что с повышенным риском развития рака кишечника связаны пять распространенных патологий обмена веществ, в числе которых гипертония и повышенный уровень глюкозы в крови.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Critical Reviews in Oncology/Hematology.

Исследователи проанализировали данные 49 ранее опубликованных научных работ, чтобы определить связь между метаболическими заболеваниями и риском развития рака кишечника. В систематических обзорах и мета-анализах использовалась информация о взрослых здоровых добровольцах и лицах с различными заболеваниями.

Результаты показали, что риск рака кишечника повышают пять довольно распространенных патологий: ожирение, гипертония, неалкогольная жировая болезнь печени, избыток сахара в крови и дефицит липопротеидов высокой плотности. Комплексное развитие таких заболеваний известно как метаболический синдром.

Ученые подчеркнули, что простые анализы крови, которые многие люди ежегодно сдают в рамках диспансеризации, эффективно помогают оценить риск метаболического синдрома и предотвратить его до появления опасных для жизни осложнений.

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