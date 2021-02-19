Ученые выявили новый штамм коронавируса

Ученые заявили об обнаружении нового "японского" штамма коронавируса

Ученые заявили об обнаружении нового "японского" штамма коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты выразили опасения, что мутация может стать более заразной, чем остальные виды COVID-19.

Они также подчеркнули, что пока точно не установили страну происхождения штамма, однако полагают, что он мог прийти из Бангладеш.

Ранее в США обнаружили гибридный штамм коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 110,9 млн заболевших, свыше 85,8 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию.