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Ученые выявили негативное влияние соли на иммунную систему

Ученые выявили негативное влияние соли на иммунную систему Специалисты из Центра исследований воспаления VIB-UGent и Университета Хасселта в Бельгии, а также Центра Макса Дельбрюка в Германии выявили негативное влияние переизбытка соли в рационе на иммунную систему.
Здоровье
12 февраля 2023 г. 08:29
Ученые выявили негативное влияние соли на иммунную систему

Специалисты из Центра исследований воспаления VIB-UGent и Университета Хасселта в Бельгии, а также Центра Макса Дельбрюка в Германии выявили негативное влияние переизбытка соли в рационе на иммунную систему.

Как сообщает Report, результаты работы описаны в журнале Cell Metabolism.

Ранее было известно, что у людей, чрезмерно увлекающихся солью, увеличена вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В новом исследовании авторы сосредоточились на других рисках популярной пищевой добавки. В процессе были рассмотрены регуляторные Т-клетки (Treg), которые являются важной частью иммунной системы. Эти тельца помогают поддерживать баланс между нормальной функцией организма и чрезмерным воспалением.

Ученые считают, что изменения в работе Treg связаны с развитием аутоиммунных заболеваний, например, с рассеянным склерозом. Предыдущие наблюдения показали, что избыток натрия может влиять на функцию Т-клеток, вызывая аутоиммунный фенотип. Однако, как именно соль воздействует на иммунные тельца, было неизвестно.

Оказалось, что натрий нарушает работу Treg, изменяя клеточный метаболизм через блокировку выработки энергии митохондриями. Именно этот механизм приводит к изменениям в экспрессии генов, которые в итоге вызывает аутоиммунные состояния. Даже кратковременное ухудшение функции митохондрий имело долгосрочные последствия для работоспособности Т-клеток в различных экспериментальных моделях.

Авторы пришли к выводу, что натрий может быть фактором, провоцирующим дисфункцию Treg, вызывая болезни. Кроме того, Т-клетки играют определенную роль в онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, поэтому дальнейшее изучение эффектов, вызванных натрием, может предложить новые варианты для изменения функции иммунных телец при различных состояниях.

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