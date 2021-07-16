Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19

Ученым из лондонского Университетского колледжа удалось выявить 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Report, результаты работы опубликовали в медицинском журнале The Lancet.
В исследовании приняли участие 3 762 человека из 56 стран, у которых был подтвержденный "продолжительный" COVID-19 или подозрение на него. Из 203 признаков болезни 66 сохранялись как минимум в течение семи месяцев. Наиболее распространенными были утомляемость, недомогание после физических нагрузок и "туман в голове". Достаточно часто встречались зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, помутнение зрения, диарея и шум в ушах.
В среднем у людей с затяжным COVID-19 выявили около 14 симптомов, они затрагивали работу десяти органов. У некоторых признаки инфекции оставались на протяжении 16 месяцев, причем со временем прогрессировали. Около 22% респондентов заявили, что после болезни не могут работать, а 45% потребовали сокращенного графика.
Ученые призвали создать государственную программу скрининга, которая позволит лучше понять, сколько людей пострадали от пандемии и какая поддержка им потребуется.