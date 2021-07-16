Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19

Ученым из лондонского Университетского колледжа удалось выявить 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции.

Ученым из лондонского Университетского колледжа удалось выявить 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Report, результаты работы опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 3 762 человека из 56 стран, у которых был подтвержденный "продолжительный" COVID-19 или подозрение на него. Из 203 признаков болезни 66 сохранялись как минимум в течение семи месяцев. Наиболее распространенными были утомляемость, недомогание после физических нагрузок и "туман в голове". Достаточно часто встречались зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, помутнение зрения, диарея и шум в ушах.

В среднем у людей с затяжным COVID-19 выявили около 14 симптомов, они затрагивали работу десяти органов. У некоторых признаки инфекции оставались на протяжении 16 месяцев, причем со временем прогрессировали. Около 22% респондентов заявили, что после болезни не могут работать, а 45% потребовали сокращенного графика.

Ученые призвали создать государственную программу скрининга, которая позволит лучше понять, сколько людей пострадали от пандемии и какая поддержка им потребуется.