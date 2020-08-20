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Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде

Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде "Мы считаем, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим", - говорится в исследовании ученых из Сингапура
Здоровье
20 августа 2020 г. 15:44
Ученые выяснили, сохраняется ли COVID-19 в замороженной еде

Ученые из Сингапура утверждают, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из статьи, опубликованной на ресурсе bioRxiv, публикующем научные материалы.

"Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - говорится в исследовании.

Мы считаем, что зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим. Усилия по предотвращению риска вспышек COVID-19, вызванных зараженными продуктами питания, должны начинаться с источника, то есть с помещений, связанных с пищевой промышленностью. К ним относятся частое мытье рук, чистка поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами, материалов и посуды", - отмечается в статье ученых.

Ранее сообщалось, что следы коронавируса были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в китайский город Шэньчжэнь из Бразилии, а также на образцах с упаковки креветок, импортированных в Китай из Эквадора.

Директор программы ВОazЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее заявил, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.

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