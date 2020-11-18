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Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 Проанализированы четыре компонента иммунной системы
Здоровье
18 ноября 2020 г. 17:51
Ученые выяснили, сколько сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19

Иммунитет может сохраняться у переболевших COVID-19 в течение восьми месяцев и дольше. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Специалисты Института иммунологии Ла-Хойи в США несколько раз брали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые переболели COVID-19 еще в легкой форме в самом начале пандемии. Они анализировали четыре компонента иммунной системы: антитела, В-клетки, которые вырабатывают больше антител по мере необходимости, и два типа Т-клеток.

Выяснилось, что антитела сохраняются, демонстрируя небольшое снижение, даже через шесть-восемь месяцев после заражения. При этом Т-клетки показали лишь незначительный медленный распад в организме, в то время как количество В-клеток неожиданно выросло.

Ранее ученые-иммунологи из США и Канады смогли установить, что антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев после того, как человек переболел COVID-19 с явно выраженными симптомами.

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