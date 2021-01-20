Ученые выяснили, сколько формируется длительный иммунитет к COVID-19

Американские ученые доказали, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения

Американские ученые доказали, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которые защищают организм от инфекции. Ее задача — обнаружить и уничтожить проникшие в организм патогены, чтобы предотвратить заражение.

Важную роль в иммунном ответе играют иммуноглобулины — белки, вырабатываемые плазматическими клетками и лимфоцитами. Они прикрепляются к чужеродным захватчикам, распознают и связываются с определенными антигенами для их уничтожения.

Другой важный компонент иммунной системы — В-клетки памяти, плазматические клетки, которые могут долгое время вырабатывать антитела. Активность этих клеток наиболее высока в течение первых двух недель заражения, а между двумя-четырьмя неделями ответ ослабевает, но сами клетки памяти могут сохраняться довольно долго, защищая организм от повторного заражения, формируя адаптивный гуморальный иммунитет.

Один из главных вопросов, на который сейчас ищут ответ ученые, — как долго сохраняется у переболевших COVID-19 эта защита.

После того, как в организм вторгся патоген, например вирус или бактерия, В-клетки начинают вырабатывать антитела: сначала, во время активной фазы инфекции — иммуноглобулины М (IgM), затем IgG, и, в конце концов, IgA.

Американские биологи изучили реакцию антител на SARS-CoV-2 в группе из 100 участников. Первый раз им проводили анализ на антитела примерно через 40 дней после заражения, а последний — через шесть месяцев.

Результаты показали, что со временем титры антител IgM и IgG к спайковому белку коронавируса значительно снизились. Однако иммуноглобулин А (IgA) пострадал меньше. В течение 1,3–6,2 месяца после заражения ученые наблюдали реакцию В-клеток памяти на SARS-CoV-2, что примерно согласуется с временем жизни антигена вируса в организме.

"Реакции В-клеток памяти отвечают за защиту от повторного заражения и необходимы для эффективной вакцинации. Наблюдение за тем, что ответы В-клеток памяти не исчезают через 6,2 месяца, а вместо этого продолжают развиваться, убедительно свидетельствует о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут быстро и эффективно реагировать на вирус при повторном контакте", — пишут авторы исследования.

По мнению ученых, после формирования клеток памяти в течение примерно шести месяцев после заражения люди с меньшей вероятностью будут повторно инфицированы. Кроме того, исследователи отметили большую устойчивость В-клеток памяти к мутациям коронавируса.